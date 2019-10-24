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Футбольный ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в Лиге Европы 

Вести.Ru + ещё 21 27 минут назад
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Фото: EPA
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы. Хозяева имели громадное преимущество в первом тайме, могли забить и во втором, но в концовке пропустили гол и проиграли — 0:1.
Мат с венграми на домашнем стадионе был для армейцев ключевым. После двух поражений в стартовых турах команде Виктора Гончаренко нужна была только победа в Москве, которая ничего не гарантировала, но сохраняла шансы на выход в весеннюю стадию пле-офф евротурнира.
Надо признать, что ЦСКА очень старался. В первом тайме у хозяев было по меньшей мере три голевых момента, но каждый раз не хватало буквально мгновения для гола. Во вторые 45 минут гости выровняли игру, но, тем не менее, армейцы все еще выглядели более мобильными в атаке и еще дважды могли поразить ворота соперника.
Но в итоге все решила известная футбольная формула — "Не забиваешь ты — забьют тебе". На 87-й минуте одна из редких атак "Ференцвароша" завершилась голом в исполнении Варги. Финальный штурм ЦСКА успеха не принес. Три поражения после первого круга — это приговор москвичам. Они имеют весьма призрачные шансы на выход в плей-офф.
В это же время в Болгарии "Лудогорец" проиграл испанскому "Эспаньолу" (0:1), после чего клуб из Барселоны вышел в лидеры группы "Н", набрав 7 очков. У болгар — 6 баллов, "Ференцварош" имеет 4 очка, у ЦСКА — грустный ноль и последнее место в группе.
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Комментарии
Футбол , Виктор Гончаренко , ЦСКА
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