Футболист нагрубил российскому тренеру голландской команды на тренировке

Тренировка футбольного клуба из Нидерландов «Витесс» завершилась скандалом. Конфликт произошел между главным тренером россиянином Леонидом Слуцким и нидерландским игроком Ришедли Базуром, сообщают СМИ.

По информации источника издания AD, 23-летний Базур нагрубил 48-летнему Слуцкому после того, как допустил жесткое столкновение с нападающим Джеем Гротом, передает ТАСС.

«Отвали, я не хочу играть за твою команду», — сказал футболист тренеру.

Позже представитель «Витесса» подтвердил эту информацию и заявил, что говорить о наказании для Базура пока рано.

Это уже второй конфликт между Слуцким и Базуром. В августе футболист поругался с россяинином в тренажерном зале. После этого Базур провел игру на скамейке запасных. Позже он извинился перед Слуцким.

Базур играет за «Витесс» с июля 2019 года. До этого он был футболистом нидерландских клубов «Аякс» и «Утрехт», немецкого «Вольфсбурга» и португальского «Порту». В этом сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате страны, забил два гола. «Витесс» идет на третьем месте в турнирной таблице после 10 туров.