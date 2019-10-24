Шведский нападающий клуба Высшей футбольной лиги (MLS) Злата Ибрагимович может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает La gazzetta dello sport.
Полуторагодовой контракт для неоднократного чемпиона Италии готовит "Наполи", возглавляемый Карло Анчелотти. Заработная плата 38-летнего игрока может составить около €4 млн Ибрагимович станет свободным агентом в январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился впечатлениями перед матчем против "Трабзонспора" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.