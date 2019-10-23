Семак прокомментировал поражение «Лейпцигу»

Семак: футболисты «Зенита» допустили много брака во втором тайме матча с «Лейпцигом»

Футболисты российского "Зенита" совершили большое количество ошибок во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак

"Зенит" в гостях уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2.

"Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно, — сказал Семак. — Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки "Лейпцига" выглядели острее".

"Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки, которые есть у нас в команде. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность", — добавил главный тренер "Зенита".

Семак назвал заслуженной победу "Лейпцига". "Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше", — отметил специалист.

"Лейпциг" возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, "Зенит" идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился французский "Лион" (4 очка, два матча), на четвертой — португальская "Бенфика" (0 очков, два матча). В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало — 20:55 мск.