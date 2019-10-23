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«Результат закономерен»: «Лейпциг» указал место «Зениту» 

Газета.Ru 1 час назад
«Результат закономерен»: «Лейпциг» указал место «Зениту»
Фото: Газета.Ru
«Зенит» на выезде проиграл «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы упустили лидерство в группе G. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак считает, что его команда потерпела заслуженное поражение.
Петербургский «Зенит» был близок к своей второй победе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но повторил путь московского «Локомотива», обидно уступившего «Ювентусу» днем ранее. На 25-й минуте защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий с дальней дистанции поразил ворота хозяев, однако уже в начале второго тайма Конрад Лаймер сравнял счет. «Лейпциг», имевший подавляющее преимущество по ходу всего поединка, продолжал наращивать давление, и уже спустя десять минут после гола Лаймера Марсель Забитцер откликнулся на передачу в штрафной «Зенита», красивым ударом во второй раз огорчив Михаила Кержакова.
Как итог, гости не смогли свести матч даже к ничьей, потерпев первое поражение со счетом 2:1. Напомним, что в двух первых турах петербуржцы по одному разу победили и сыграли вничью. После поражения от «Лейпцига» у команды осталось четыре очка.
После игры главный тренер петербуржцев Сергей Семак признал, что его подопечные провалили первый тайм, когда практически не атаковали и не имели возможностей забить, несмотря на шальной гол украинского защитника. После того, как преимущество немцев вылилось в два забитых мяча, то, по словам Семака, игра у «Зенита» еще более разладилась.
«В первом тайме действовали более или менее дисциплинированно. У «Лейпцига» было несколько моментов. Когда пропустили два мяча, игра стала сумбурной. Было много брака в передачах. Мы могли реализовать моменты, но у «Лейпцига» были более острые моменты. Так что результат закономерен», — приводит слова российского специалиста Sport24.
Коснулся наставник сине-бело-голубых и вопроса стартового состава. «Зенит» с первых минут выставил трех нападающих, однако вариативности атаке это не прибавило: на протяжении всей игры сине-бело-голубые использовали лишь одну схему, забрасывая мячи в верховую борьбу форвардам. По мнению Семака, на данный момент играли те, кто сильнее.
«Те, кто у нас вышел — сильнейшие на данный момент в составе. По первому тайму у нас проблем в обороне не было. Думали, что после перерыва будет пространство, чтобы убежать. У Сердара Азмуна хорошая скорость. Но пропустили дважды, и смысла менять что-то не было», — объяснил он.
Несмотря на это, Семак признает, что, хотя его команда должна была действовать лучше, но «Лейпциг» мало чем удивил.
«Нас не удивило, что соперник сыграл в четыре защитника — мы были готовы к этому. А пропущенные мячи стали цепью ошибок, а не одной конкретной. Это хорошая команда. Быстро двигается, прессингует. Но можно было с ней играть», — заявил тренер.
В прошлом матче «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), захватив лидерство в турнирной таблице. Однако, как заверил рулевой петербуржцев, эта победа не расслабила его команду перед игрой с «Лейпцигом», поскольку турниры принципиально отличаются.
«Сказалась ли на настрое крупная победа над «Ростовом»? Это разные соревнования, разные уровни. Здесь другие скорости. Сложнее играть. Мы это понимаем и иллюзий на этот счет не строим», — заключил Семак.
На поражение «Зенита» отреагировал известный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский. Актер сравнил игру против «Лейпцига» с поражением «Локомотива» от «Ювентуса» — в Турине «железнодорожники» вели большую часть матча, однако пропустили два мяча за две минуты, что не позволило им рассчитывать даже на ничью. Однако Боярский отметил, что москвичи выглядели лучше в своей игре.
«Есть сравнивать сегодняшний матч «Зенита» со вчерашней игрой «Локомотива», то «Локо» играл гораздо лучше. Сегодня игроки вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно, если сравнивать с игрой против «Ростова». Полная растерянность. Такое ощущение сложилось, что игроки не знакомы друг с другом», — считает поклонник петербуржцев.
Что касается конкретных проблем россиян в Лейпциге, то одним из наименее активных в составе «Зенита» оказался нападающий Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром команды. Он 11 раз выигрывал верховую борьбу, однако большая часть пришлась на скидки Азмуну. Тем не менее бывший футболист сине-бело-голубых Александр Спивак считает, что тренерский штаб не должен отходить от своей тактики в преддверии ответного поединка.
«Не думаю, что Семаку нужно будет что-то новое изобретать в следующем матче. У Криштиану Роналду игра с «Локомотивом» тоже не получилась», — напомнил он.
Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг согласен с мнением Семака — его команда одержала заслуженную победу. И, что интересно, в этот день шведу исполнилось 28 лет — лучшего дня рождения он «представить себе не мог».
«Отличный футбол получился, особенно во втором тайме. Как только мы начали выполнять то, что планировали, все стало лучше. У нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру, что вылилось в положительный результат. Нужно продолжать в том же духе!» — цитирует хавбека официальный сайт немецкого клуба.
Ответный матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» пройдет в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится на домашнем поле петербуржцев и пройдет 5 ноября.
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Комментарии5
Футбол , Статьи , Михаил Кержаков , Сергей Семак , Ярослав Ракицкий , Михаил Боярский , Артем Дзюба , Конрад Лаймер , Александр Спивак , Криштиану Роналду , Эмиль Форсберг , Зенит , Локомотив
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