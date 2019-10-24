Игроки «Барселоны» поругались после матча со «Славией»

Игроки «Барселоны» предъявляли друг другу претензии после матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболисты были очень недовольны друг другом и поругались в раздевалке. Наибольшее количество претензий досталось игрокам средней линии из-за частых потерь мяча. Также игроки были недовольны тем, как сыграла команда в матче против довольно скромного клуба.

Благодаря победе «Барселона» вышла на первое место в турнирной таблице группы F. В 4-м туре каталонский клуб сыграет со «Славией» на своем поле. Матч состоится 5 ноября.