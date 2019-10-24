Сборная России по мини-футболу разгромила шведов

Сборная России по мини-футболу разгромила команду Швеции в отборе на ЧМ

Сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:3 в матче основного отборочного раунда чемпионата мира 2020 года по мини-футболу.

Сборная России впервые играла со шведами. В следующих матчах турнира россияне встретятся со сборными Боснии и Герцеговины и Хорватии. Все матчи проходят хорватском городе Дубровник. Путёвки в элитный раунд квалификации чемпионата мира получат первые две команды каждой отборочной группы основного раунда.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдёт с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций.

Россия выбрана страной проведения чемпионата мира по пляжному футболу — 2021, писал News.ru.