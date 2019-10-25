Тарасов раскритиковал «Спартак»

Бывший полузащитник московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Тарасов оценил нынешний состав красно-белых, передает "СЭ".
По мнению экс-хавбека, подопечные немецкого специалиста Доменико Тедеско, которые в настоящее время защищают "Спартак", не способны бороться за чемпионство. В данный момент красно-белые находятся на десятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Новый тренер "Спартака" для меня — загадка. Он изменил тактику. Видеть команду дома такой непривычно, но не страшно. Главное ведь результат. А он был, Тедеско смог прервать цепочку из пяти поражений подряд.
Но я все же думаю, что "Спартаку" нужно усиление. Как сказал Александр Самедов, в таком составе клуб за чемпионство бороться не может", — поделился Тарасов.
Ранее российский теннисист Марат Сафин заявил о том, что владелец клуба Леонид Федун в "Спартаке" решает не все.