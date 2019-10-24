Нагрубившего Слуцкому игрока наказали

«Витесс» отстранил от тренировок Базура, нагрубившего Слуцкому

«Витесс» отстранил от тренировочных занятий полузащитника Рихедли Базура, который пошёл на конфликт с главным тренером команды Леонидом Слуцким

«В настоящее время Базур не вписывается в основной состав нашего клуба. Пока у нас будут дискуссии о сложившейся ситуации. Мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется. Сейчас нам нужно думать только о предстоящих матчах», — сказал технический директор «Витесса» Мо Аллах.

Напомним, на тренировке 23 октября Базур повздорил с партнером по команде, нападающим Джей-Рот Гротом. После того, как тренерский штаб клуба принял решение закончить для Базура тренировочное занятие, игрок ответил Леониду Слуцкому. «Отвали, я не хочу играть за твою команду».