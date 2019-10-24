«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:0.
Победу «Краснодару» принесли голы Маркуса Берга, забившего на 49-й минуте, и Тонни де Вильены, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.
В четвёртом туре «Краснодар» на своём поле примет «Трабзонспор». Матч пройдёт 7 ноября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы.