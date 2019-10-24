Моуринью отказался возглавить «Боруссию»

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую "Боруссию", сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза в Twitter.
Отмечается, что бывший наставник мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" хочет возглавить более амбициозный клуб.
После восьми туров чемпионата Германии "Боруссия" занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда под руководством Люсьена Фавра отстает от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" на одно очко.
Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет пригласить на должность главного тренера "сливочных" Моуринью.