Футболисты «Реала» отказались от Моуринью

Футболисты «Реала» не хотят возвращения Моуринью

Игроки "Реала" не хотят, чтобы клуб вновь возглавил португальский наставник Жозе Моуринью, сообщает AS.

По сведениям издания, каждый раз, когда в пресс появляется информация о возможном возвращении португальца, футболисты королевского клуба начинают играть лучше.

В нынешнем сезоне "Реал" потерпел два поражения и после каждого из них появлялись слухи о том, что Моуринью заменит нынешнего главного тренера мадридцев Зинедина Зидана