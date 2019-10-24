Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в Европе

Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом

Российский клуб не реализовал множество стопроцентных моментов.

ЦСКА и «Ференцварош» в этом турнире объединяет один любопытный факт: обе команды крупно проиграли «Лудогорцу», причём венгры дома. При этом «армейцы» проиграли «Эспаньолу», а их соперник — сыграл вничью. Короче, у российского клуба на старте два поражения из двух при разнице мячей 1:7.

«Ференцварош»

Главное, что нужно знать об этом клубе — его тренирует украинец Сергей Ребров . Он сделал «Ференцварош» чемпионом после трёхлетнего перерыва. В квалификации Лиги чемпионов венгры без вариантов уступили загребскому «Динамо»

Гость

Конор Макгрегор , гостящий нынче в Москве, приехал на игру.

Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Состав

Виктор Гончаренко выставил на игру тот же состав, который несколькими днями ранее сыграл с «Уфой» 1:1. Снова в основе вышел Вадим Карпов , а на скамейке остались Гогуа и Шарлия. То есть, на левой бровке играл Кучаев.

Карпов

Молодой защитник в первом тайме играл нервно и не всегда успевал страховать уходившего вперёд Фернандеса. От Карпова легко легко убежал Нгуен, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону. Это был голевой момент, но были и другие ситуации, в которых игрок выглядел неуверенным. Возможно, в этом и была задумка Реброва — давить на неопытного игрока. С другой стороны, рядом играл Дивеев, у которого тоже опыта не сильно больше.

Во втором тайме защита ЦСКА, в том числе и Карпов, играла поувереннее, но ошибки у молодого защитника были всё равно.

Моменты

Если у «Ференцвароша» был только один момент в первом тайме, то у ЦСКА их было пять. Магнуссон попал в защитника, вратарь отразил удар Облякова, Ахметов попал в штангу, а Влашич из убойной позиции не попал в створ, Сигурдссон также не смог переиграть голкипера.

Перестановки

Во втором тайме игра изменилась, то ли «Ференцварош» приспособился, то ли у ЦСКА кончились силы. Но моментов у ворот гостей не было вообще. Более того, венгры всё более активно шли вперёд и Акинфееву приходилось напрягаться. На 61-й минуте Гончаренко выпустил Бистровича вместо Кучаева, перестроив схему на игру в четыре защитника. Обляков ушёл на левый фланг.

Дальше Лукас Сантос вышел вместо Ахметова. Это стандарты.

И, наконец, Бийол вместо Сигурдссона. Это тоже стандарты. И расчёт на решающий навал.

Но ничего такого не случилось. Ни стандартов, ни навала.

Забивать ЦСКА всё равно мог. Фёдора Чалова идеально вывели на ударную позицию в штрафной, он отлично сыграл на опережение, пробил в падении — мимо! Единственный момент во втором тайме.

Развязка