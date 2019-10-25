16-летний вратарь «Ренна» стал рекордсменом Лиги Европы

Вратарь «Ренна» Пепе Боне принял участие в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «ЧФР Клуж», который состоялся накануне, 24 октября, на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Юный футболист начал встречу на скамейке запасных, однако уже на 8-й минуте был вынужден выйти на поле, после того как основной голкипер команды Эдуард Менди получил красную карточку. Этот матч стал для Пепе дебютным в еврокубках.

Как сообщается в официальном «твиттере» Лиги Европы, Боне установил рекорд турнира. На момент появления на поле ему было 16 лет и 254 дня. Таким образом, он стал самым молодым вратарём в истории соревнований.

С положением команд в группах Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно здесь.