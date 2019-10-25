Кьеллини: «Криштиану Роналду на поле, словно гиена»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отмечает вклад форварда Криштитану Роналду в результаты команды.

— Криштиану Роналду на поле, словно гиена. Смотришь на него и понимаешь, что он отличается от других. Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде, даже если ему 34 года, потому что ты видишь постоянное желание улучшаться, — заявил Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Сам защитник-ветеран сейчас не играет из-за травмы колена, из-за которой не сможет вернуться на поле до начала весны. Ранее Кьеллини отмечал, что доволен приходу Роналду в команду, ведь португалец не раз ломал его мечты.