Назван игрок с худшим чувством юмора

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин назвал игрока с худшим чувством юмора. Об этом сообщает «РИА Новости».
По время общения с болельщиками посредством онлайн-конференции, Сутормин заявил, что в юморе слаб иранец Сердар Азмун.
«У кого самое плохое чувство юмора? У Азмуна! Только послушайте его речь, там что-то бессвязное на ломаном русском и английском», — заявил полузащитник.
Напомним, что петербургская команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Локомотиву» по личным встречам.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Лукас Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии.