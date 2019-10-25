Назван игрок с худшим чувством юмора

Футболист «Зенита» Сутормин назвал игрока с худшим чувством юмора

По время общения с болельщиками посредством онлайн-конференции, Сутормин заявил, что в юморе слаб иранец Сердар Азмун.

«У кого самое плохое чувство юмора? У Азмуна! Только послушайте его речь, там что-то бессвязное на ломаном русском и английском», — заявил полузащитник.

Напомним, что петербургская команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Локомотиву» по личным встречам.