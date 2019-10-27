Месси назвал лучшего нападающего в мире 

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом в мире, передает TyC Sports.
По его мнению, лучшим нападающим во всем мире является известный бразильский игрок Роналдо.
"Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятен", — сказал Месси.
Бразилец был игроком таких команд, как "Крузейро", эйндховенский "ПСВ", "Барселона", миланский "Интер", мадридский "Реал", "Милан" и "Коринтианс". Также форварду дважды покорялись мировые первенства в составе национальной команды.
Футбольную карьеру Роналдо завершил в 2011 году.
Ранее Месси повторил достижение двух экс-игроков "Реала".