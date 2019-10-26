Тарасов подал в суд на бывшую жену

«Фу на таких»: в сети осудили поступок Тарасова

Оксана, экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова , получила крайне неприятный подарок в свой день рождения. В этот день она узнала, что отец их общей дочери Ангелины подал в суд.

Об этом сама Оксана рассказала в инстаграме.

«Спасибо за очередной подарок на День Рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — возмутилась девушка.

Она выложила скрин со страницы Мосгорсуда , где видно, что она должна явиться на заседание 31 октября.

Суть претензий футболиста к бывшей семье не озвучена. Однако известно, что суд не первый, и идет война за алименты на содержание ребенка.

По ним был накоплен большой долг, который спортсмен только совсем недавно погасил.

Фолловеры дружно осудили поступок Тарасова и его нынешнюю жену.

«Ух… какой жадный…как все знакомо! Вы умница с доченькой», «Считай, в суд на дочку подал, это страшно…», «Алименты хочет уменьшить», «Не удивлюсь, если он на дочь в 18 лет ее подаст на алименты», «Как только ему не стыдно, а его мадам? Фу на таких».

Кроме того, подписчики отметили разницу между образом Тарасова, который он старается создать для публики, и реальными поступками.