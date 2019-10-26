Футболисты «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку

Массовая драка футболистов «Ахмата» и «Арсенала» произошла в Грозном. Стычка вспыхнула на поле во время встречи молодежных команд. Этот эпизод можно посмотреть на официальном канале грозненцев в Youtube.

Игрок «Арсенала» в центре поля буквально снес нападающего «Ахмата». Грубый фол произошел во время воздушной дуэли за мяч. Недовольные коллеги пострадавшего начали выяснять отношения с обидчиком.

Разговор на повышенных тонах моментально перерос в драку. На поле выбежали запасные игроки. Волнения довольно быстро удалось унять.

Арбитр удалил двух игроков «Ахмата» и одного игрока «Арсенала».

Игра была возобновлена. Матч завершился победой гостей 1:3.