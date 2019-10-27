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«Хорошо, что 0:3»: почему «Локомотив» сдался «Спартаку» 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
«Хорошо, что 0:3»: почему «Локо» сдался «Спартаку»
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России. После игры наставник «железнодорожников» Юрий Семин признался, что для него такой результат стал неожиданным, однако счет 0:3 должен правильно повлиять на настрой команды. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско же рассказал, что общего может быть между «Спартаком» и «Барселоной» с «Манчестер Сити».
Московский «Спартак» в рамках столичного дерби одержал разгромную победу над «Локомотивом» со счетом 3:0. Все три мяча гости забили во втором тайме усилиями Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона, который оформил дубль.
На 57-й минуте Понсе убежал в контратаку в компании с Зелимханом Бакаевым: аргентинец покатил в центр на ход «десятке» красно-белых, а сам тем временем ворвался в штрафную и, откликнувшись на ответный пас Бакаева, перебросил вышедшего из ворот Маринато Гилерме.
Позднее Бакаев записал на свой счет еще три голевых передачи. И обе из них принял Ларссон: сначала швед в касание точно пробил в ближний угол, а через две минуты «прошил» уже противоположный.
Примечательно, что все три гола «Спартак» организовал в контратаках. Для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина такая невнимательность его команды в обороне оказалась неожиданной. По словам специалиста, второй тайм «железнодорожники» откровенно провалили.
«Сегодня мы выглядели плоховато. И это еще мягко сказано, если посмотреть на то, что было во втором тайме. Мы больше владели мячом, чаще били, но откровенно тормозили в некоторых моментах. Это стало неожиданностью для меня.
Однако 0:3 сегодня — это очень даже хорошо на данный момент. Возможно, у команды проснется новое желание побеждать после такого поражения», — сказал Семин на послематчевой пресс-конференции, не став при этом связывать разгромное поражение с прошедшим во вторник тяжелым матчем в Лиге чемпионов против «Ювентуса» (1:2).
Визави Юрия Павловича Доменико Тедеско, одержавший свою первую победу на посту главного тренера «Спартака», впадать в эйфорию не стал. Немец сразу же заявил о том, что доволен результатом, но не игровыми действиями своих подопечных.
«Да, мне нравится сегодняшний результат. Но нам сейчас не стоит обращать внимание на 3:0 в дерби. Это только счет. Нам удалось добиться этого только благодаря слаженному коллективу и проделанной тяжелой работе.
Не надо думать, что у нас все идеально. Нам предстоит решить очень много проблем», — заявил Тедеско, вновь начав свое выступление на пресс-конференции с «Добрый вечер» на русском языке.
К слову о языковедении. В ходе пресс-конференции перед Тедеско оригинально выступил один из журналистов, решивший пообщаться с главным тренером «Спартака» по-немецки. Так, журналист признался, что пришел на матч только ради Тедеско из-за любви к немецкому футболу и даже намекнул наставнику красно-белых на то, что может не затеряться в его тренерском штабе. Тедеско в ответ на это вежливо отказался и выразил благодарность.
Говоря об игре, 34-летний тренер не обошел стороной фигуру Бакаева. Если в матче с «Рубином» Зелимхан занял позицию на правом полуфланге, то игру с «Локомотивом» провел в роли «десятки». По словам Тедеско, российский хавбек красно-белых оказался рад своему новому амплуа.
«За прошедшую неделю меня, кажется, уже десять раз спросили про Бакаева. Я интересовался у него, будет ли ему комфортно играть на данной позиции, и он ответил согласием. Возможно, другой матч он начнет на привычном для себя правом фланге, ведь Зелимхан — универсальный футболист», — сказал Тедеско.
Также немец обратил внимание на то, что все три мяча его команда забила после контратак, в то время как в позиционном нападении «Спартак» не сумел создать ничего серьезного.
По словам Тедеско, в контроле мяча его коллектив действительно уступил сопернику.
«Да, мы успешно реализовали свои контрвыпады, хотя надо работать и над контролем мяча. Сегодня он не был хорошим. Вообще весь футбол строится на этом. Те же «Манчестер Сити» и «Барселона» знают про это, они отлично владеют мячом. Но нередко при этом забивают именно после контратак», — отметил специалист.
Роль Тедеско в победе «Спартака» отметил хавбек красно-белых Наиль Умяров, который не смог доиграть матч из-за травмы плеча. Вместо него, к слову, на поле и вышел Роман Зобнин, для которого прошедшая встреча стала первой с сентября — весь месяц полузащитник «Спартака» и сборной России восстанавливался от повреждения. В своей речи Умяров провел параллель между нынешним наставником команды и прошлым — Олегом Кононовым, который подал в отставку в сентябре.
«Видно, что Тедеско — тренер европейского уровня. Он постоянно общается, объясняет, что мы делаем не так. Ну, очень приятное впечатление производит.
Кононов? Олег Георгиевич тоже хороший тренер. И тоже европейского уровня. Если он довольно успешно вел много команд, почему нет. У каждого тренера свои подходы, свое видение. Конечно, есть отличия в тренировочном процессе Кононова и Тедеско. Но произошли только хорошие изменения»,
Не обошелся без сравнения Тедеско со своим прошлым наставником и капитан «Спартака» Георгий Джикия. В частности, он отметил, что теперь вся команда «кайфует от игры».
«Было важно победить сегодня, нам ведь не хочется быть внизу турнирной таблицы. Отдельно поздравляю наш тренерский штаб. После Кононова кое-что изменилось, мы стали играть по новой схеме. Задумки Тедеско нам нравятся, мы все кайфуем от игры», — заявил Джикия.
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Теги:
Футбол , Статьи , Георгий Джикия , Олег Кононов , Джордан Ларссон , Доменико Тедеско , Зелимхан Бакаев , Юрий Семин , Роман Зобнин , Наиль Умяров , Спартак , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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