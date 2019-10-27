ЦСКА проиграл московскому «Динамо» 

Бело-голубые вырвали победу в дерби благодаря голу нападающего Клинтона НЖи, который отличился на 85-й минуте.
Отметим, что в первом тайме у красно-синих была возможность забить с пенальти, которую не реализовал хорватский хавбек Никола Влашич.
14-й тур ЦСКА Динамо 0:1 (0:0)
Гол: НЖи, 85 ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 59), Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Чалов.
Динамо: Шунин, Плиев, Рауш, Морозов, Ордец, Шимански (Н»Жи, 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Рыков, Игбун, Панченко (Хильемарк, 68).