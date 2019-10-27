«Аталанта» забила семь мячей в ворота «Удинезе»

Футболисты «Аталанты» забили семь мячей в ворота «Удинезе» в матче чемпионата Италии

"Аталанта" со счетом 7:1 обыграла "Удинезе" в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Футболисты "Аталанты" забили пять из семи последних хет-триков в чемпионате Италии. Мурьель стал вторым игроком "Аталанты", которому удалось забить не менее восьми голов в первых девяти турах итальянского первенства, на его счету восемь голов, датчанин Карл Оге Хансен в первых девяти матчах сезона-1949/50 забил девять голов. "Аталанта" забила 28 голов в первых девяти матчах, это второй результат в истории чемпионатов Италии, "Милан" в сезоне-1992/93 сумел за девять туров забить 29 голов.

"Аталанта" не проигрывает семь матчей в рамках итальянского чемпионата, последнее поражение клуб потерпел 1 сентября в домашней игре против "Торино" (2:3). В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" идет на третьем месте, набрав 20 очков, "Удинезе" занимает 13-ю строчку, имея в активе 10 очков. В следующем туре "Аталанта" в гостях сыграет с "Наполи" 30 октября, "Удинезе" в этот же день примет "Рому".

Результаты других матчей игрового дня:

"Болонья" — "Сампдория" — 2:1;

СПАЛ — "Наполи" — 1:1;

"Торино" — "Кальяри" — 1:1.