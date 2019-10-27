Футболист остался без нескольких зубов после столкновения с соперником

Защитник «АЗ Алкмаар» Пантелис Хатцидиакос получил травму в матче 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ. Об этом сообщается в Twitter FOX Sports.

На 79-й минуте встречи Хатцидиакос боролся за мяч с нападающим Константиносом Митроглу . Форвард гостей высоко поднял локти и попал Хатцидиакосу по лицу. В результате защитник лишился пары передних зубов. При этом судья не наказал Митроглу за случившееся.

Матч завершился победой АЗ со счетом 4:0. После 11 туров команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 23 очка и опережая ПСВ по дополнительным показателям. Лидирует «Аякс» с 29 очками.

22-летний Хатцидиакос выступает за АЗ с 2015 года. Он вызывался в юношеские сборные Нидерландов.