Рибери грозит дисквалификация на несколько игр. Он дважды толкнул лайнсмена

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил красную карточку после матча Серии А с «Лацио» (1:2).

Француз был наказан за то, что дважды толкнул бокового арбитра Маттео Пассери.

Конфликт возник из-за того, что римляне на 89-й минуте забили победный мяч. После финального свистка игроки «Фиорентины» выражали недовольство решением судейской бригады засчитать гол.

Теперь Рибери грозит дисквалификация на несколько матчей — за физический контакт с судьей. Многое будет зависеть от содержания рапорта главного арбитра встречи Марко Гуиды.

Ранее во время игры Рибери был недоволен тем, что его заменили на 75-й минуте. Покидая поле, хавбек качал головой и не пожал руку главному тренеру Винченцо Монтелле. Сидя на скамейке, Рибери неоднократно спрашивал тренерский штаб о том, почему его заменили.