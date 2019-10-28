«Реал» готовит новое предложение по Погба

Как сообщает испанская пресса, "бланкос" готовят предложение по звёздному французу в размере 150 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 25 миллионов.

В королевском клубе уверены, что им удастся договориться о переходе 26-летнего хавбека, поскольку он сам хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", а его контракт с "красными дьяволами" истекает уже в 2021 году.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Погба преследуют травмы, из-за чего он провёл всего 6 матчей. Рыночная стоимость игрока — 100 миллионов евро.