Гол Жиркова признан лучшим в октябре

Гол футболиста «Зенита» Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

⚽ Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре!



Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР 🔝#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца #КрыльяЗенит #Зенит pic.twitter.com/bDlurTUVie— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2019 г. Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте".

Единогласным решением автором лучшего гола был признан 36-летний Жирков, отличившийся на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против самарских "Крыльев Советов" (2:0).

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи. "Зенит" в чемпионате России идет на первом месте, набрав 32 очка.