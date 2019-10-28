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Оскорбивший Слуцкого полузащитник Базур допущен до работы с «Витессом». Игрок принес извинения 

SPORT24.ru + ещё 17 3 часа назад
Оскорбивший Слуцкого хавбек извинился
Фото: РИА Новости
«Витесс» снял дисциплинарные санкции с полузащитника команды Ришедли Базура, который ранее оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого. Напомним, 24 октября Базур был отстранен от работы с главной командой.
Это произошло после того, как Ришедли повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал «достать» Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».
«Базур восстановлен в главной команде «Витесса». Полузащитник принес свои извинения и с сегодняшнего дня возвращается на поле. Позже будут комментарий от полузащитника», — говорится в заявлении «Витесса».
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Теги:
Футбол , Леонид Слуцкий
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