Оскорбивший Слуцкого хавбек извинился

Оскорбивший Слуцкого полузащитник Базур допущен до работы с «Витессом». Игрок принес извинения

«Витесс» снял дисциплинарные санкции с полузащитника команды Ришедли Базура, который ранее оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого . Напомним, 24 октября Базур был отстранен от работы с главной командой.

Это произошло после того, как Ришедли повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал «достать» Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».