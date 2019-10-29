«Нужен мужик в доме». Девушки украли металлического Дзюбу

«Нужен мужик в доме». Подмосковные девушки украли металлического Дзюбу

Артём оценил. В отличие от полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 28 Окт 2019 в 11:14 PDT Русские девушки, как известно, и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут… И алюминиевого Дзюбу домой унесут. Именно такая история случилась в Подольске. Копия национального героя в натуральную величину украшала одну из улиц Подмосковья, но девушки почему-то решили, что им Артём Дзюба нужнее.

Металлическая фигура капитана национальной сборной появилась в Подольске после чемпионата мира, где форвард стал настоящим героем. Нарушительницы оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Правда, разгуливать с копией Дзюбы им долго не пришлось. Местные жители сразу же вызвали полицию, которая задержала воровок, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Заметно, что перед похищением девушки осматривали фигуру, видимо, решая, как лучше и безопаснее украсть её. Но весь инцидент, к сожалению девушек, попал на видео. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. По словам нарушительниц, им попросту был необходим мужчина в доме, вот они и решили, что этим мужчиной будет металлическая фигура Дзюбы.

Реакция реального Артёма не заставила долго ждать. Дзюба с юмором отреагировал на «хищение» алюминиевой фигуры. Форвард опубликовал это видео в «Инстаграм», добавив несколько смеющихся смайликов. Кроме того, на видео была наложена песня Алексея Воробьёва — «Русские забили».

В комментариях болельщики оценили поступок девушек, написав о том, что на их месте любая поступила бы так же. Не оценили сотрудники полиции. Девушкам грозит 158 статья УК.