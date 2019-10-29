Тарасов рассказал о геях в своей компании

Футболист Дмитрий Тарасов в интервью каналу «Всему Головин» рассказал о своём отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Спортсмен заявил, что считает себя «нормальным мужиком», но признался, что геи бывали в его компании.

Тарасов во время беседы с ведущим канала привёл пространные рассуждения о бедности в России. Бывший полузащитник «Локомотива» отметил, что «решить всё и сразу невозможно», но с бедностью в стране «борются».

«Прошло 20 лет? А разве так просто руководить страной? Я патриот, люблю Россию и Москву», — подчеркнул спортсмен.

Футболист также заявил, что Москва за прошедшие десятилетия сильно изменилась, как и, например, Грозный, в котором он бывал сразу после войны.

«В Грозном не выживают геи? Я тоже их не люблю, и что? Выживают или нет — я не знаю», — отметил Тарасов.

При этом спортсмен отметил, что не может назвать себя гомофобом, поскольку оказывался с геями в одной компании.

«В компании бывали такие люди, правда, они понимали, что эту тему лучше не трогать. А общаться мы можем, вопросов нет. Я не гомофоб, но нормальный мужик», — подытожил футболист.