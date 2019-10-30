Марадону усадили на трон во время матча

Марадона руководил своей командой сидя на троне

Главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Армандо Марадона руководил своей командой в матче против "Ньюэллс Олд Бойз" сидя на троне. Об этом сообщает Goal.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4— Goal (@goal) October 30, 2019

Стоит отметить, что команда разгромила соперников со счетом 4:0.

Чемпион мира 1986 года возглавил "Химнасию" 6 сентября 2019 года. В настоящее время его клуб занимает 19-е место в турнирной таблице аргентинского чемпионата.

Ранее сообщалось, что в Чили приостановлены внутренние футбольные соревнования из-за беспорядков.