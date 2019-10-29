Ибрагимович намекнул на возвращение в Испанию 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал

Ибрагимович намекнул на возвращение в Испанию 

Вести.Ru + ещё 10 4 часа назад
Ибрагимович намекнул на возвращение в Испанию
Фото: EPA
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом 38-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети.
Златан написал сообщение — "Привет, Испания! Угадайте что? Я возвращаюсь". Этим самым он намекнул, что в скором времени он окажется в испанском клубе. При этом Ибрагимович не сказал, в какой именно команде ожидается его появление. Златан выступал в Испании два года. С 2009 по 2011 он был игроком "Барселоны".
Контракт Златана Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре. Но клуб Златана выбыл в 1/4 финала Кубка МЛС и завершил сезон. Теперь футболист может заняться поисками нового клуба. Ранее сообщалось о желании Ибрагимовича выступать в итальянской Серии А.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Вести.Ru: последние новости
"Алюминиевый" Дзюба похищен в Подмосковье "Алюминиевый" Дзюба похищен в Подмосковье Два итальянских футболиста дисквалифицированы за богохульство Два итальянских футболиста дисквалифицированы за богохульство Футболист Тарасов снова будет судиться со своей бывшей женой Футболист Тарасов снова будет судиться со своей бывшей женой 
Теги:
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяные россиянки перепутали Дзюбу и Гуфа
Пьяные россиянки перепутали Дзюбу и Гуфа15
«Вцепился в потные труселя Конора»
«Вцепился в потные труселя Конора»18
Ласицкене избавилась от подаренной ФБР машины
Ласицкене избавилась от подаренной ФБР машины17
Жена Малкина высказалась о скандале с гражданством мужа
Жена Малкина высказалась о скандале с гражданством мужа6
Российский хоккеист решил выступать за другую сборную
Российский хоккеист решил выступать за другую сборную131
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение