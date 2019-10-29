Ибрагимович намекнул на возвращение в Испанию

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом 38-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети.

🇪🇸 @Ibra_official back to Spain.. ? pic.twitter.com/HGT4rTWvib— Sky Sports Football (@SkyFootball) 29 октября 2019 г. Златан написал сообщение — "Привет, Испания! Угадайте что? Я возвращаюсь". Этим самым он намекнул, что в скором времени он окажется в испанском клубе. При этом Ибрагимович не сказал, в какой именно команде ожидается его появление. Златан выступал в Испании два года. С 2009 по 2011 он был игроком "Барселоны".

Контракт Златана Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре. Но клуб Златана выбыл в 1/4 финала Кубка МЛС и завершил сезон. Теперь футболист может заняться поисками нового клуба. Ранее сообщалось о желании Ибрагимовича выступать в итальянской Серии А.