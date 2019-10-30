«Больше нет никаких вопросов»: Тарасова ответила бывшему мужу

«Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11». Оксана Тарасова ответила бывшему мужу

Оксана Тарасова, бывшая жена экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова ответила мужу, который накануне в интервью рассказал, что не общается с дочерью, а также в Инстаграме обвинил Ольгу во лжи. «Уважаемый, Дмитрий Алексеевич, в связи с вашим душераздирающим постом у меня возникло несколько вопросов. Где обещанное разрешение на выезд ребенка, которое я прошу с января 2019 года? Где свидетельство о рождении, которое я умоляла вас вернуть после поездки в Турцию? Мне пришлось его восстанавливать, а старое до сих пор у вас. Мой телефон включен 24/7, причем отдельный номер. У ребенка нет телефона и вам известно почему. Не прочитала смс? Так позвонили бы (смеется). Как наш ребенок в результате отметил юбилей (не считая семейного праздника), и как сильно хотел отметить его в Греции на сборах? Поездка была оплачена и спланирована за полгода. Расскажите, как Ангелина плакала неделю из-за сорванных по вашей вине планов. Деньги нам не вернули. Вы не забыли, как я проиграла вам суд, и мне назначили фиксированную сумму по вашему желанию. Далеко не 25%, положенных по закону РФ. Как часто вы встречались и встречаетесь с Линой? Вы же в обязательном порядке делали совместные фото, так продемонстрируйте «толстый» альбом. Я никогда не препятствовала вашему общению с дочерью, но вы «строили свою любовь». Зачем вы страдали целых 8 лет и не обратились по данному вопросу в суд значительно раньше? Вы действительно не знаете кем я работаю? Прежде всего, мамой и папой, а уже потом зарабатываю деньги в сфере покупки, продажи и аренды недвижимости. Я продала 3 своих квартиры за эти годы. Суду предоставили эту информацию. P. S. После того, как вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с вами захватывающих мобильных диалогах. Прошу заметить, в суд подаю не я, а вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и ваши финансы. Это лишь часть вопросов, которые накопились за 9 лет. Я уверена, будучи талантливым футболистом и настоящим профессионалом, вы найдете работу в хорошем клубе. Мы в вас верим! Двери в наш дом всегда для вас открыты. С какой любовью Ангелина относится к папе, бабушке, тете, братьям и сестрам, вы смогли убедиться на единственном совместном отдыхе с ней», — написала Ольга. View this post on Instagram A post shared by Оxana Tarasova (@taras2686) on Oct 29, 2019 at 5:32am PDT Позже Ольга Тарасова опубликовала еще один пост, в котором отметила, что Дмитрий Тарасов не знает, сколько лет дочери. View this post on Instagram A post shared by Оxana Tarasova (@taras2686) on Oct 29, 2019 at 11:49am PDT «После этого шедеврального интервью каналу «ВсемуГоловин в ютубе»:https://sport24.ru/news/football/2019-10-29-tarasov-ne-vykidyval-buzovu-iz-kvartiry-s-pomoshchyu-kavkaztsev-i-chechentsev-ya-dobryak-po-zhizni у меня больше нет вообще никаких вопросов. P. S. нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто», — отметила Тарасова.

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