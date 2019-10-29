Пьяные россиянки перепутали Дзюбу и Гуфа

Пьяные девушки из Подольска перепутали Дзюбу и Гуфа

Жительницы Подольска в пьяном виде украли алюминевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы и забрали ее с собой.

По данным Телеграм-канала Mаsh, одна из них подумала, что это рэпер Гуф . Полицейские нашли девушек и потребовали вернуть фигуру на место.