Пьяные россиянки перепутали Дзюбу и Гуфа

Жительницы Подольска в пьяном виде украли алюминевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы и забрали ее с собой.
По данным Телеграм-канала Mаsh, одна из них подумала, что это рэпер Гуф. Полицейские нашли девушек и потребовали вернуть фигуру на место.
«Я сначала подумала, что это Гуф. Правда на него похож. О чем фамилия Дзюбы говорит? Ну я слышала, что в футболе есть такой персонаж», — сказала одна из девушек. Жительницы Подольска в пьяном виде украли алюминевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы и забрали ее с собой.