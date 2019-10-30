Месси забил 50-й мяч со штрафного в карьере

В матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счёт 50-й мяч в карьере после удара со штрафного.

Месси отметился точным ударом со штрафного на 34-й минуте встречи с «Вальядолидом».

В общей сложности для форварда «Барселоны» этот мяч стал 50-м в карьере, забитым в результате точного удара со стандарта.

44 гола со штрафных он оформил в составе каталонского коллектива, а ещё шесть — в матчах за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Бохум» в матче Кубка Германии.