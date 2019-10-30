В «Спартаке» рассказали о тренировках Тедеско

Парагвайский полузащитник московского "Спартака Лоренсо Мельгарехо рассказал о тренировках нового наставника красно-белых Доменико Тедеско. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
По его словам, 34-летний немецкий специалист проводит большое количество тактических занятий.
"Новый тренерский штаб активно подсказывает нам, что делать в той или иной игровой ситуации. По сравнению с прошлым тренером, у нас стало гораздо больше тактических занятий. Тедеско хочет достичь полного вовлечения всех игроков", — сказал Мельгарехо.
Ранее сообщалось, что Мельгарехо поделился мыслями о будущем в составе столичного клуба.