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Судья остановила матч ради селфи 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Судья остановила матч ради селфи
Фото: РИА Новости
Судья остановила матч ради селфи с футболистом Кака. Об этом сообщает Fox Sports.
Бразилец Кака, как сообщал «Рамблер», завершил спортивную карьеру в 2017 году, а провел ее в таких клубах, как «Сан-Паулу», «Милан», «Реал Мадрид» и «Орландо Сити». В составе сборной Бразилии он провел 92 игры, забив в них 29 голов.
На днях Кака сыграл за сборную легенд Бразилии с командой легенд Израиля в благотворительном матче. Он завершился со счетом 4:2 в пользу южноамериканцев.
На 50-й минуте игры Кака сфолил на сопернике. Судья, которой была женщина, остановила матч и показала полузащитнику желтую карточку.
После этого арбитр вынула из кармана смартфон и сделала с футболистом селфи. Тот не протестовал ни против карточки, ни против снимка. Он улыбнулся и даже подогнул колени, чтобы гораздо менее высокой судье было удобнее сделать снимок.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2 
Теги:
Футбол , футболист Кака , Реал
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