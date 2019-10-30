Судья остановила матч ради селфи

Судья остановила матч ради селфи с футболистом Кака . Об этом сообщает Fox Sports.

Бразилец Кака, как сообщал «Рамблер», завершил спортивную карьеру в 2017 году, а провел ее в таких клубах, как «Сан-Паулу», «Милан», « Реал Мадрид» и «Орландо Сити». В составе сборной Бразилии он провел 92 игры, забив в них 29 голов.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N— Football HQ (@FootbaII_HQ) 29 октября 2019 г.

На днях Кака сыграл за сборную легенд Бразилии с командой легенд Израиля в благотворительном матче. Он завершился со счетом 4:2 в пользу южноамериканцев.

На 50-й минуте игры Кака сфолил на сопернике. Судья, которой была женщина, остановила матч и показала полузащитнику желтую карточку.

После этого арбитр вынула из кармана смартфон и сделала с футболистом селфи. Тот не протестовал ни против карточки, ни против снимка. Он улыбнулся и даже подогнул колени, чтобы гораздо менее высокой судье было удобнее сделать снимок.