Бывший форвард «Спартака» поделился мнением о России 

Экс-форвард московского "Спартака" Зе Луиш высказался о самом ярком воспоминании за период выступления в составе красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По его словам, он остался без ума от Москвы.
"Я ничего особенного от России не ждал, но меня приятно удивила Москва. Это настолько чудесный и прекрасный город, что всякий раз, когда у меня есть свободное время, я прилетаю туда и весело провожу время. Знакомство с русской культурой сделало меня умнее и позволило открыть для себя много нового", — сказал Зе Луиш.
Ранее сообщалось, что экс-игрока петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио и его жену подвергли жесткому ограблению.