Бывший форвард «Спартака» поделился мнением о России

Экс-форвард московского "Спартака" Зе Луиш высказался о самом ярком воспоминании за период выступления в составе красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, он остался без ума от Москвы.