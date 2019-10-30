Широков рассказал о своих планах

Широков: «Не планировал и не планирую становиться тренером»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков , который в настоящее время работает экспертом на «Матч ТВ», заявил в интервью «РГ», что не планирует становиться тренером.

— Нравится работать экспертом на «Матч ТВ»?

— Очень. Это интересная работа — обсуждать и анализировать матчи. Думаю, если бы на нашем телевидении было больше такого качественного продукта, к футболу было бы больше внимания.

— Как ваш график строится? Все матчи смотрите?

— Нет. Если я знаю, что буду работать на какой-то конкретной игре, то просматриваю матчи этих команд в предыдущем туре. Все я не смотрю, потому что это то еще удовольствие (улыбается).

— Когда были футболистом, обращали внимание на мнение экспертов?

— Безусловно. Хотя тогда не было таких экспертов, как сейчас (улыбается).

— С тем же Александром Бубновым у вас была чуть ли не война.

— У него было достаточно много здравых идей. Просто в какой-то момент он углубился в ненужную аналитику, которая никому не была интересна. Хотел запомниться перлами. Как это сейчас модно говорить, хайповал. А в целом он достаточно грамотный специалист.

— Когда Валерий Карпин был экспертом, он все время говорил, что все равно вернется к тренерской работе.

— Он просто оканчивал тренерские курсы, а я себе такого не позволил. Не планировал и не планирую становиться тренером.

— Почему?

— Мне всегда больше нравилась менеджерская работа. Если в будущем поступит достойное предложение, будем думать.