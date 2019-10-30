Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети 

Фотографии мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 появились в Сети, передает "Спорт-Экспресс".

Снимок опубликован в Instagram Onefootball. На новом мяче звезды будут белого цвета, а остальные элементы снаряда будут содержать розовый, черный и синий цвета.