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Защитник «Реала» Рамос повторил рекорд Месси 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Рамос повторил рекорд Месси
Фото: EPA
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Opta.
33-летнему капитану "сливочных" покорилось достижение бессменного лидера каталонской "Барселоны" по числу сезонов в испанском чемпионате, в котором футболисту удалось отличиться хотя бы раз. Таких сезонов у Рамоса и Месси набралось 16.
Ранее сообщалось, что мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью — 5:5.
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Теги:
Футбол , Лионель Месси , Реал
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