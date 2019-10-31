Защитник «Реала» Рамос повторил рекорд Месси

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси . Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Opta.

33-летнему капитану "сливочных" покорилось достижение бессменного лидера каталонской "Барселоны" по числу сезонов в испанском чемпионате, в котором футболисту удалось отличиться хотя бы раз. Таких сезонов у Рамоса и Месси набралось 16.

Ранее сообщалось, что мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью — 5:5.