СМИ узнали источники дохода безработного Тарасова

Конкурсы и мастер-классы: как зарабатывает безработный Тарасов

Дмитрий Тарасов зарабатывает на жизнь конкурсами и рекламой в инстаграме и мастер-классами для детей. Об этом сообщает «СтарХит».

Последним местом работы футболиста был «Локомотив» . В составе клуба он играл с 2010 года, однако по окончании сезона 2018-2019 годов контракт между ними истек и продлен не был.

Тарасов не объявлял о завершении спортивной карьеры, но пока не заключил договоренностей ни с одной командой. Тем временем футболист вынужден обеспечивать беременную жену, 25-летнюю модель Анастасию Костенко , и дочь, которую она родила ему год назад, а также платить алименты на воспитание дочери от первого брака.

По сведениям «СтарХита», в настоящее время источниками дохода для Тарасова являются соцсети и мастер-классы. В инстаграме он устраивает гивы (конкурсы с призами), а также рекламирует товары и услуги, а недавно провел футбольный мастер-класс для детей. Кроме того, сейчас вместе с женой футболист запускает именной бренд одежды.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который строил, чтобы жить там с бывшей супругой Ольгой Бузовой. Футболист оценил трехэтажный коттедж в 78 миллионов рублей.