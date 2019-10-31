Пике: игроки не требовали купить Неймара

Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике раскрыл подробности несостоявшегося трансфера экс-форварда сине-гранатовых Неймара, передает Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.

Напомним, что переход бразильского нападающего в стан "Барсы", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год, должен был осуществиться летним трансферным окном 2019 года. С 2017 года Неймар выступает за французский "Пари Сен-Жермен", однако неоднократно футболист заявлял, что не чувствует себя счастливым в клубе.

"Игроки не требовали у клуба купить Неймара. Мы спросили у президента, есть ли возможность нам изменить некоторые условия в своих договорах, чтобы команда могла позволить его подписание. Все ведь понимали, что дело в фэйр-плей.

Мы хотим следовать за клубом, помогать ему, так что пойти на уступки — не проблема. Но фэйр-плей оказался не единственной помехой для трансфера", — поделился Пике.

Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.