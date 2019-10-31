Пике: игроки не требовали купить Неймара

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал

Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Пике: игроки не требовали купить Неймара
Фото: Газета.Ru
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике раскрыл подробности несостоявшегося трансфера экс-форварда сине-гранатовых Неймара, передает Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.
Напомним, что переход бразильского нападающего в стан "Барсы", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год, должен был осуществиться летним трансферным окном 2019 года. С 2017 года Неймар выступает за французский "Пари Сен-Жермен", однако неоднократно футболист заявлял, что не чувствует себя счастливым в клубе.
"Игроки не требовали у клуба купить Неймара. Мы спросили у президента, есть ли возможность нам изменить некоторые условия в своих договорах, чтобы команда могла позволить его подписание. Все ведь понимали, что дело в фэйр-плей.
Мы хотим следовать за клубом, помогать ему, так что пойти на уступки — не проблема. Но фэйр-плей оказался не единственной помехой для трансфера", — поделился Пике.
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Ливерпуль" установил уникальное достижение в Кубке лиги "Ливерпуль" установил уникальное достижение в Кубке лиги Точный удар Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Серии А Точный удар Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Серии А Защитник "Реала" Рамос повторил рекорд Месси Защитник "Реала" Рамос повторил рекорд Месси
Комментарии 
Теги:
Футбол , Жерар Пике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он должен будет уйти»: Хабиб попрощается с ММА
«Он должен будет уйти»: Хабиб попрощается с ММА
Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк
Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
Сын Роналду показал уникальную результативность
Сын Роналду показал уникальную результативность
Головная боль Тутберидзе: Загитова против Косторной
Головная боль Тутберидзе: Загитова против Косторной
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение