«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

"Уфа" сыграла вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).

По ходу текущего сезона "Уфа" на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" (оба матча завершились со счетом 1:0), сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

В турнирной таблице "Уфа" занимает восьмое место, набрав 17 очков. "Локомотив" с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему "Зениту", который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.

В следующем туре "Уфа" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Краснодар". Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября "Локомотиву" предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".