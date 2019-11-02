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«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 50 4 часа назад
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»
Фото: ТАСС
Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в присутствии 48141 зрителя.
В составе "Зенита" забил Александр Ерохин (73). У ЦСКА отличился Никола Влашич (45+1). На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку главный арбитр Михаил Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола, при этом первое предупреждение словенец получил на 51-й минуте. "Зенит" впервые в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) пропустил гол в первом тайме.
Лучшим игроком встречи был признан исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон.
"Зенит" продлил беспроигрышную серию в матчах против ЦСКА на домашнем стадионе до девяти матчей, в последний раз петербургский клуб проигрывал дома армейцам 20 апреля 2011 года, тогда встреча на стадионе "Петровский" завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. Всего команды провели между собой 132 матча в разных турнирах, "Зенит" одержал 31 победу, ЦСКА выиграл в 56 матчах, еще 45 встреч завершились ничейным результатом.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей. Ранее в субботу ближайший преследователь петербургского клуба московский "Локомотив" (30 очков) на выезде сыграл вничью с "Уфой" (1:1), благодаря этому результату "Зенит" стал лучшим по итогам первого круга чемпионата России сезона-2019/20. ЦСКА идет пятым, имея в активе 27 очков после 15 встреч.
В следующем туре 10 ноября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с тульским "Арсеналом", 5 ноября "Зенит" дома сыграет с немецким "Лейпцигом" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА в 16-м туре РПЛ 10 ноября в гостях встретится с "Сочи", а 7 ноября также на выезде сыграет с венгерским "Ференцварошем" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
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Теги:
Футбол , Никола Влашич , Хердур Магнуссон , Александр Ерохин , Сергей Семак , Михаил Вилков , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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