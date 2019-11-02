«Мы хотели арестовать тебя во время матча»

Футболиста Сахиба Аббаса в 1991 году арестовали за участие в восстании против режима Саддама Хусейна, пытали в тюрьме, а на суде приговорили к смертной казни. Но за него вступились одноклубники, поставившие ультиматум: либо Аббас выходит на свободу, либо команда навсегда прекращает выступления. Это неожиданно сработало, и Сахиба отпустили. Тогда он вернулся на поле, вошел в состав сборной на Кубок Азии и установил рекорд национальной лиги по количеству забитых мячей. Как футбол спас жизнь самого талантливого иракского игрока в истории — рассказывает «Лента.ру».

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После ирано-иракской войны обе страны оказались в тяжелом экономическом кризисе. По средним оценкам, общий ущерб от восьмилетнего конфликта составил порядка одного триллиона долларов. Особенно пострадала нефтяная промышленность, обеспечивавшая приток иностранной валюты. Из-за резкого падения цен на нефть послевоенное восстановление хозяйства Ирака осложнилось. Национальный лидер Саддам Хусейн утверждал, что снижение цены каждого барреля даже на один доллар будет означать для страны потерю одного миллиарда долларов ежегодно. Стоимость барреля топлива тем временем упала с 19 до 11 долларов.

Кувейт продолжал добывать нефть в месторождении Эр-Румайла в спорном районе на границе с Ираком. Иракская сторона настаивала на незаконности действий соседей, а Кувейт выступал со взаимными обвинениями из-за оккупации Ираком приграничных районов и незаконной эксплуатации им одного из нефтяных полей. Другие арабские страны пытались примирить Багдад и Эль-Кувейт, но 1 августа 1990 года переговоры между странами в Джидде (Саудовская Аравия) были прерваны спустя два часа после начала. 2 августа иракские войска вторглись в Кувейт, а к концу дня уже контролировали практически всю его территорию.

Совет Безопасности ООН ввел в отношении Ирака экономические санкции. Была создана многонациональная коалиция противодействия Багдаду. 24 февраля 1991 года союзники начали наземное, воздушное и морское наступление (операция известна как «Буря в пустыне»). Сопротивление иракской армии было сломлено за сто часов. 2 марта Совбез ООН принял резолюцию, в которой были прописаны условия мира. Ирак должен был прекратить все военные действия, аннулировать аннексию Кувейта, обнародовать данные обо всех имеющихся химических и биологических вооружениях, освободить всех иностранных заключенных и принять ответственность за жертвы и нанесенный материальный ущерб. Иракской стороне пришлось пойти на это.

Практически сразу с принятием условий прекращения огня в стране начались народные восстания. Проходили массовые уличные демонстрации против режима Саддама Хусейна. За ними последовали массовые расправы, в результате которых, по неподтвержденным данным, было убито от 30 до 60 тысяч человек. Среди участников восстания был Сахиб Аббас — лучший футболист в истории Ирака.

«Мы давно ждали тебя, Сахиб»

За карьеру Аббас забил 177 мячей в иракской премьер-лиге. Это лучший показатель в истории турнира. Кроме того, он выступал за сборную Ирака и в 14 матчах отличился трижды. Последний раз Сахиб выходил на поле в 2012 году — в футболке «Кербелы», команды второго дивизиона. Тогда форварду уже исполнилось 39 лет. А лучшие годы он провел в «Аль-Завре» — одном из богатейших клубов страны. С ним нападающий дважды выиграл национальный чемпионат.

В 1991 году 18-летний Сахиб начинал спортивный путь и играл в команде низшей лиги, «Салахаддине». Для этого приходилось постоянно жить в Тикрите, отдельно от семьи, которая находилась в сотне километров от города. Но Аббас считался восходящей звездой и понимал, что футбольное будущее стоит того. Тем более что по выходным юноша обычно ездил домой. Так было и в этот раз: в последнем матче Сахиб сделал дубль и теперь спешил поделиться с младшим братом Фадхилем своими достижениями.

Но когда футболист приехал, мать рассказала ему, что Фадхиля забрали сотрудники службы безопасности. Все из-за восстаний против режима Хусейна, в которых братья несколько месяцев назад принимали участие. Тогда Сахиб отправился в полицию, чтобы узнать судьбу Фадхиля. Он был уверен, что сам точно находится в безопасности, потому что «Салахаддином» владел влиятельный чиновник, поддерживавший президента (Хусейн, к тому же, родился в Тикрите). А Сахиб все-таки был ценным игроком для команды. На всякий случай футболист сказал матери, чтобы та обратилась к президенту клуба Аль-Ватани и тренеру Абделиле Абдул-Хамеду, если он не вернется.

В местном управлении безопасности Аббаса встретил капитан Зухайр, который вел расследование. Футболист представился и услышал в ответ: «Мы давно ждали тебя, Сахиб. Мы хотели арестовать тебя на игре с "Наджафом", но президент сказал, что у клуба нет нападающего» (слова Зухайра приводит The Guardian). Сахибу связали руки и бросили в тюремную камеру, где уже были несколько человек. Те избили футболиста, потому что ранее им сказали, что их истязают из-за него. По данным полиции, Аббас в ходе восстания собирался убить действующего губернатора и занять его место. Футболист с обвинением не согласился.

Лучший бомбардир в истории Ирака

В тот же день Сахиба начали пытать. Его полностью раздели, посадили на электрический стул, обмотав ноги и руки проводами, и стали проводить допрос. «Если солжешь, аппарат все узнает и немедленно убьет током», — угрожали ему. Мать футболиста, не дождавшись его дома, обратилась к руководству тикритского клуба. Президент и тренер приехали спасать нападающего. Одноклубники Сахиба тем временем устроили забастовку: они отказывались выходить на поле без своего лучшего игрока.

До сих пор непонятно, кто принял решение освободить Аббаса. То ли руководство команды дало взятку капитану Зухайру, то ли авторитета главы клуба хватило на то, чтобы просто потребовать этого. По другой версии, просьба помиловать игрока дошла до самого Хусейна. Тем не менее уже на следующий день Сахиб вышел из тюрьмы и вернулся в расположение клуба. А его брата Фадхиля, который тоже, как позже выяснилось, сидел тогда в тюрьме, казнили.

Еще на протяжении двух сезонов Сахиб выступал за «Салахаддин», каждый раз становясь лучшим бомбардиром лиги. Тогда его и заметили в клубе «Аль-Завра», игравшем в сильнейшем дивизионе и переживавшем расцвет. Голы Аббаса помогли команде сделать «золотой дубль» — выиграть чемпионат и Кубок страны. Так что никто не удивился, когда в 1996 году Аммо Баба, возглавлявший национальную команду, вызвал Сахиба для участия в квалификации Кубка Азии. Форвард забил в дебютном матче и сохранил место в команде для финальной стадии турнира (Ирак в квалификации занял первое место в группе 6, обыграв Иорданию и Пакистан). Правда, на групповом этапе иракская команда стала лишь третьей в квартете B и лишилась путевки в плей-офф.

В 1998 году Сахиб покинул «Аль-Завру» после конфликта с членом совета директоров. Санкции были жесткими: в течение нескольких лет всем иракским клубам неофициально запретили приглашать форварда в состав. Кроме того, Сахибу запретили работать за границей. Он хотел продолжить выступления в Катаре, но получил отказ. Тем не менее через два года Аббас подписал контракт с багдадским клубом «Аль-Талаба».

Футболист хотел повесить бутсы на гвоздь в 2010 году, чтобы начать тренировать. Ему предлагали пост в клубе «Аль-Хиндия». Но дальше разговоров не пошло, и игрок еще два сезона выходил на поле и забивал. Понятно, что он стал любимчиком болельщиков по всей стране, так что окончательное завершение карьеры стало громким событием. «Горе от ухода из футбола смешано с радостью празднования и вниманием со стороны болельщиков», — сказал Сахиб после своего финального матча.

Теперь Аббас тренирует детей, а в 2016 году даже попытался баллотироваться в депутаты родного города, чтобы продвигать и развивать спорт. О пытках и страхе смертной казни Сахиб никогда не вспоминает. Он просто был и остается предан футболу — игре, спасшей ему жизнь.