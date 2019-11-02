В Сеть слили переписку депутата ГД о подкупе ФИФА

Обнародована переписка экс-депутата Госдумы о подкупе чиновников ФИФА

Анонимный телеграм-канал продает переписку экс-депутата Госудмы Сергея Капкова , в которой говорится о подкупе чиновников Международной федераци футбола (ФИФА), чтобы чемпиона мира по футболу 2018 года проходил в России. Об этом сообщает The Guardian.

Подлинность опубликованных фрагментов спорна. о том, какую сумму создатель канала хочет за продажу архивов также неизвестно.

Напомним, что решение о орведении ЧМ в России было принято в декабре 2010 года. Через пять лет в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, связанный с высокопоставленными функционероами организации. Так, в 2018 году экс-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил девять лет тюрьмы по делу о взятках.