В Сеть слили переписку депутата ГД о подкупе ФИФА

Анонимный телеграм-канал продает переписку экс-депутата Госудмы Сергея Капкова, в которой говорится о подкупе чиновников Международной федераци футбола (ФИФА), чтобы чемпиона мира по футболу 2018 года проходил в России. Об этом сообщает The Guardian.
Помимо этой переписки, в данном телеграм-канале постоянно появляются скриншоты писем и документов, связанных с деятельностью в том числе экс-главы администрации президента России Александра Волошина и миллиардера Олега Дерипаски.
Подлинность опубликованных фрагментов спорна. о том, какую сумму создатель канала хочет за продажу архивов также неизвестно.
Напомним, что решение о орведении ЧМ в России было принято в декабре 2010 года. Через пять лет в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, связанный с высокопоставленными функционероами организации. Так, в 2018 году экс-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил девять лет тюрьмы по делу о взятках.
Ранее главный тренер "Ливерпуля" обвинил ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в тотальной жадности.