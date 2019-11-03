«Реал» посчитал себя жертвой судей

В мадридском «Реале» считают, что клуб потерял семь очков в чемпионате Испании из-за действий судей. Об этом пишет AS.

По информации источника, команда испытывала раздражение из-за результата последнего матча первенства против «Бетиса» (0:0). Особенно игрокам и сотрудникам не понравилось, что во втором тайме судья отказался ставить пенальти в ворота соперника после того, как защитник Зухаир Феддаль сыграл рукой в своей штрафной.

При этом в «Реале» уверены, что всего по ходу сезона клуб лишился семи очков из-за неназначенных пенальти. Мадридцы полагают, что они бы победили в матчах с «Бетисом», «Вильярреалом» (ничья) и «Мальоркой» (поражение), если бы не работа судей.

В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте. Клуб набрал 22 очка в 11 матчах и по дополнительным показателям уступает «Барселоне». На групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы в трех турах набрали четыре очка и идут на втором месте в квартете B.