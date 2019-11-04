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Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ 

RT на русском + ещё 13 4 часа назад
ПСЖ может приобрести Головина
Фото: globallookpress.com
Французский ПСЖ проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Как сообщает Sport24, действующий чемпион Франции следит за Александром Головиным. Однако, по информации источника, для ПСЖ россиянин не является первоочередным кандидатом на приобретение.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл за клуб 11 матчей в Лиге 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьенну» в чемпионате Франции по футболу.
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Теги:
Футбол , Александр Головин
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