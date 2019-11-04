ПСЖ может приобрести Головина

Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

Французский ПСЖ проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину

Как сообщает Sport24, действующий чемпион Франции следит за Александром Головиным. Однако, по информации источника, для ПСЖ россиянин не является первоочередным кандидатом на приобретение.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл за клуб 11 матчей в Лиге 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьенну» в чемпионате Франции по футболу.