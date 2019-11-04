СМИ: бывший тренер «Ювентуса» Аллегри может возглавить «Баварию»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри является претендентом на пост главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Daily Mail.

Последним клубом 52-летнего Аллегри был итальянский "Ювентус", под руководством которого клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды становился обладателем Кубка страны. Также он тренировал итальянский "Милан", с которым стал чемпионом Италии (2010/11). Аллегри покинул "Ювентус" после окончания сезона-2018/19.

В воскресенье с поста главного тренера "Баварии" был уволен хорват Нико Ковач , ранее мюнхенский клуб потерпел поражение от "Айнтрахта" (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" был назначен Ханс Флик.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" после 10 матчей занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В следующем туре команда сыграет 9 ноября дома с дортмундской "Боруссией", идущей на втором месте с 19 очками.