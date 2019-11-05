Тедеско возмутило решение судей

Тедеско возмущен решением судей в матче «Спартак» — «Арсенал»

Напомним, что матч проходил на домашнем поле красно-белых и завершился победой гостей со счетом 1:0. Для немецкого наставника это поражения стало первым с тех пор, как он возглавил клуб.

"После матча я подошел к резервному арбитру и похлопали его по плечу просто, чтобы поблагодарить. Вообще, стараюсь не обсуждать судейскую работу. Хотя мне бы хотелось, чтобы к игре добавили чуть больше, чем четыре минуты. Вы серьезно считаете, что четырех минут достаточно?

Я считаю, чтобы игра не разбивалась на эпизоды, надо просто не пропускать первый гол. Решение простое, по крайней мере, таковым кажется", — поделился Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил стан красно-белых в середине октября. До Тедеско пост наставника занимал Олег Кононов , которого уволили из-за серии поражений.

Под руководством 34-летнего немца москвичи провели четыре встречи, из которых две завершили победой, одну — поражением и один раз сыграли вничью.

Ране экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о первом поражении "Спартака" при Тедеско.